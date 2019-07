IN BEELD - Nieuwpoort heeft er een ‘reuze’ weekend op zitten GUS

19u22 0 Nieuwpoort Vandaag zondag bracht het reuzefeest in het centrum van Nieuwpoort veel volk op de been. Topper was de reuzenparade. De kuststad nam met het gebeuren afscheid van zijn gedragen reus Jan Turpijn.

Zaterdag was het strand het decor voor de reuzespelen met onder meer een wedstrijd zandkastelen bouwen en een reuze vlieger show. Zondag was het in de historische stadskern te doen. Gezinnen zakten in de namiddag al af om te genieten van de gratis attracties. De kinderen ontpopten zich tot echt klimtalenten en klauterden op een grote opblaasbare survivalbaan. De monden vielen open bij het zien van de jojokunsten van meervoudig wereldkampioen Naoto. De reuzenparade was het moment waarnaar de bezoekers uitkeken. De koninklijke steltenlopers van Merchtem trokken de stoet op gang. Wat volgde, was een opeenvolging van muziekgroepen en reuzen uit België, Frankrijk en Nederland. Het was een sfeervol gebeuren. Uit de streek waren Kos de garnaalvisser te paard afgevaardigd alsook de kattenreus Cieper uit Ieper. Uiteraard ontbraken de Nieuwpoortse reuzen niet. Grote afwezige was reus Jan Turpijn. Die bekeek de stoet tussen het publiek. Er zijn 24 mensen nodig om die gigant te verplaatsen en er zijn er maar 12. Het reuzefeest was dan ook aan hem opgedragen. Voorlopig mag Turpijn op pensioen tot er opnieuw genoeg vrijwilligers zijn om de grootste, gedragen reus van Europa te dragen.