IN BEELD Leerlingen De Vierboete klaar voor ‘BRILjant’ schooljaar Gudrun Steen

01 september 2020

17u21 0 Nieuwpoort Basisschool De Vierboete in het centrum van Nieuwpoort ziet het nieuwe schooljaar helemaal zitten, en dat ‘zien’ mag je letterlijk nemen. Kijk maar eens hoe mooi de kinderen vandaag naar school kwamen.

Het jaarthema in de school is BRILjant. “We riepen alle kinderen op om daarom met een zelfgemaakte, knotsgekke bril op hun neus door de poort te stappen”, lacht directeur Didier Rogge. “De leerkrachten zijn een dagje oogdokter. Zo krijgen we een klare kijk op wat vooral een warm schooljaar moet worden.” Het leerlingenaantal blijft met 180 kinderen ongeveer gelijk met vorig jaar.