IN BEELD – Kerstman opent Vrolijk Nieuwpoort GUS

20 december 2019

19u56 1 Nieuwpoort Tot 3 januari is het kerstbos op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad open. Vrolijk Nieuwpoort, zoals het evenement heet, is vrijdagavond feestelijk geopend.

De Kerstman en de Veurnse belleman mochten niet ontbreken op de opening. Elke dag is er wel iets te doen in het kerstbos. Zaterdag bijvoorbeeld barst om 20 uur een party los dankzij het dj-duo Victor Verhulst en Kobe Ilsen. Naast de optredens op de muziekkiosk is het huis van de Kerstman elke namiddag open en dat tot en met 28 december. Om 15.30 uur leest de Kerstman een verhaal voor. Schaatsen op de deels overdekte piste kost 7 euro, schaatsen inbegrepen. In de Stadshalle is een miniatuurkerstdorp ingericht, naar een idee van The Small World, de miniatuurwinkel op het Marktplein. Kinderen kunnen zich uitleven in de gipsy woonwagens van The Outsider Coast. Een carrousel maakt Vrolijk Nieuwpoort compleet.