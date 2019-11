IN BEELD. Eerste Sintparade in Nieuwpoort lokt alleen maar brave kinderen GUS

24 november 2019

16u44 1 Nieuwpoort Nieuwpoort nodigde zondag de Sint en 99 Zwarte Pieten uit.

Er wonen blijkbaar veel brave kinderen in de badstad, want langs het hele parcours stond volk. Iedereen kon de zes praalwagens goed zien. Ambiance was er genoeg. De Pieten zongen en dansten erop los en de kinderen keken vol bewondering. Postpiet had het bijzonder druk met alle brieven die hij ontving. Sommigen haalden zelfs acrobatentoeren uit op een eenwieler of met de diabolo. De Sint mocht de parade afsluiten.