IN BEELD - 150 honden en een massa volk tekenden present op de Sint-Bernardusfeesten GUS

25 augustus 2019

14u25 2 Nieuwpoort De vijftigste editie van de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort is er één om in te kaderen. Nog tot vanavond is er in Nieuwpoort-Bad een gezellige braderie.

Zondagochtend was de wandeling met 150 Sint-Bernardushonden de topper. Het beestige gezelschap startte aan de Sint-Bernarduskerk waar ze rond de middag ook werd gezegend. Het traject was uitgestippeld met geschilderde hondenpoten op de grond. Al van ’s morgens was er een gezellige drukte. Op de Zeedijk stonden geen kraampjes, maar in de Albert I-laan zetten de Nieuwpoortse handelaars wel massaal hun kraampjes buiten met vaak sterk afgeprijsde producten. De Sint-Bernardusfeesten duren nog tot vanavond. Om 15.30 uur zorgt Bart Kaëll voor de ambiance en Dana Winner sluit om 17 uur. Er is ook kinderanimatie met springkastelen en een workshop circustechnieken.