Hulpdiensten vinden vermist jongetje (5) na half uur terug op strand Bart Boterman

07 augustus 2020

18u38 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort rukten de hulpdiensten rond 17.15 uur uur uit voor een vermist jongetje van vijf op het strand. Zijn ouders waren hem kwijt en alarmeerden de strandredders. “Gezien de ouders niet zeker waren of het kind al dan niet in zee was gegaan, hebben we het zekere voor het onzekere genomen”, zegt hoofdredder Jelle Depaepe van Nieuwpoort.

Zowel de brandweer, de politie, de scheepvaartpolitie met een vaartuig en ook Ship Support met het reddingsschip Brandaris hielp mee zoeken met de strandredders. Er werd zowel gezocht langs de waterlijn, op het strand en op de zeedijk. “Uiteindelijk is het Franstalig jongetje teruggevonden op het strand, na zo’n half uurtje zoeken. Al snel werd hij verenigd met zijn ouders”, aldus Depaepe. Het was overigens niet de eerste keer vrijdag dat de strandredders naar verloren gelopen kinderen moesten zoeken. “Hier in Nieuwpoort hadden we zo'n tien gevallen. Meestal werden de kinderen binnen de vijf minuten teruggevonden.”