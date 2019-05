Hoeves uit 1920 beschermd, zo blijft de geschiedenis zichtbaar GUS

23 mei 2019

14u52 0 Nieuwpoort Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) wil zes hoeves uit de regio Westhoek en Westkust beschermen. Ze dateren allemaal van kort na de Eerste Wereldoorlog. In Ramskapelle gaat het om hoeve Oosthof en in Mannekensvere om hoeve ‘t Geuzegat.

De boerderij in Nieuwpoort is gelegen langs de Diksmuidse Weg. Tijdens WOI werd de hoeve zwaar vernield maar daarna opnieuw opgebouwd in zijn oorspronkelijke U-vorm. Het was toen eigendom van de Brusselse advocaat Behaeghel die de Veurnse architect Camille Van Elslande de opdracht gaf de hoeve opnieuw te bouwen. De koestal is gebaseerd op de zogenaamde Hollandse stal. Aparte voeder- en mestgangen tussen de bedden voor de koeien vereenvoudigen het werk van de boer. De walgracht dateert van in de late Middeleeuwen.

Even verderop in het Middelkerkse Mannekensvere is hoeve ’t Geuzegat in de Zwarteweg beschermd. Dat gebouw kent zijn oorsprong in de late middeleeuwen en ook daar is de walgracht bewaard. Net zoals hoeve Oosthof leed ’t Geuzegat zware schade tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met de steun van de Dienst der Verwoeste Gewesten kreeg de hoeve na die woelige oorlogsjaren een tweede leven.

De andere hoeves die Bourgeois wil beschermen bevinden zich in Heuvelland, Ieper en Langemark-Poelkapelle. Die gebouwen zijn nu voorlopig beschermd. De gemeentebesturen organiseren nog een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden beslist de minister dan over een definitieve bescherming.