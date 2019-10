Hevige rookontwikkeling in woning door slecht werkende pelletkachel Bart Boterman

31 oktober 2019

11u00 0 Nieuwpoort De brandweer kreeg woensdagnacht rond 3.30 uur een oproep voor hevige rookontwikkeling in een woning de Golfstraat in Lombardsijde, vlakbij de militaire kazerne. Een slecht functionerende pelletkachel was de oorzaak.

Even was er CO-alarm, maar dat was uiteindelijk niet het geval. De brandweer kreeg de smeulende kachel snel onder controle en ventileerde de woning. Uiteindelijk bleef de schade erg gering en konden de hulpdiensten snel weer vertrekken.