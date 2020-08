Hevige rook in Franslaan komt van oven uit horecazaak Siebe De Voogt

16 augustus 2020

12u35 0 Nieuwpoort De brandweer van Nieuwpoort werd zaterdag rond 19.15 uur naar de Franslaan geroepen voor hevige rookontwikkeling in de buurt van een appartementsgebouw.

Voorbijgangers hadden er blauwe en witte rook gezien. Ter plaatse trof de brandweer geen rook of brand aan. De uitbaatster van een horecazaak in de buurt kwam uiteindelijk melden dat haar oven kort voordien was beginnen roken. Blijkbaar waren er al vaker problemen geweest met het keukentoestel.