Gesponsorde inhoud Herboren aan de Belgische kust

Residentie SeaBorn: topligging in het bruisende Nieuwpoort-Bad

Commerciële redactie

27 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Bostoen Op zoek naar een (tweede) verblijf aan de Belgische Westkust? Beter dan in het bruisende Nieuwpoort-Bad kan je tegenwoordig niet zitten. Pal in het winkelhart van de stad én op een boogscheut van het strand verrees de stijlvolle nieuwbouwresidentie SeaBorn: een kleinschalig project op een gedroomde locatie.

Een eigen stek aan zee, als vaste woonplaats of als tweede verblijf: wie droomt daar niét van? Vooral Nieuwpoort-Bad, het charmante historische kuststadje dicht bij de IJzermonding, kan tegenwoordig heel wat Vlaamse huizenjagers bekoren. Geen wonder, want wie houdt van zee en strand, shoppen én tegelijk van een streepje cultuur, komt hier volop aan zijn trekken.

Warme cottagestijl

In het winkelhart van de stad, op een luttele 50 meter van de zeedijk, bouwde projectontwikkelaar Bostoen residentie SeaBorn, een exclusief appartementencomplex voor wie aan de kust wil herbronnen. Hou je van de warme cottagestijl en zit je graag in de nabijheid van stijlvolle boetieks? Langs de Albert I laan verrees het eerste gedeelte van deze residentie, met een architectuur die harmonieert met die van Vakantiecentrum De Barkentijn aan de overzijde van de straat. Een opvallende dakkapel in Normandische stijl knipoogt naar de warme bouwstijl waarin dit beschermde monument in 1924 werd opgetrokken. Meer tuk op een moderne look & feel voor je appartement? Kies dan voor het rustiger gelegen gebouw om de hoek in de Veurnestraat, dat strak, fris en erg hedendaags oogt.

Genieten van de zeelucht

Herbergt het gebouw aan de Albert I laan één gezellig appartement per verdieping, dan kreeg de Veurnestraat twee appartementen op elke etage. Allen mét ruime buitenterrassen/-balkons. Zo kan je op elk moment van de dag én in alle rust van die weldoende zeelucht genieten! Bostoen levert je nieuwe woonst volledig sleutel-op-de-deur op. Aanpassen en inrichten naar eigen smaak, en je bent klaar voor onvergetelijke kustvakanties met z’n tweeën, met de (klein)kinderen of met je vrienden. Aan ruimte voor gasten geen gebrek: de grotere appartementen hebben allemaal twee slaapkamers.

Puur natuur

Zin in een dagje puur natuur? Stap vlak bij je appartement op de gratis veerboot, en aan de overkant van de Havengeul beland je in het natuurreservaat De IJzermonding, een uniek biotoop voor planten en dieren. Verderop lonken de polders en de Westhoek, met hun talloze wandel- en fietsroutes.