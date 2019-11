Hef uw zittend gat op en beweeg GUS

06 november 2019

11u31 1 Nieuwpoort Nieuwpoort doet mee aan het Vlaamse project ‘Bewegen op verwijzing’. Twee beweegcoaches zorgen ervoor dat bewegen een plezier wordt.

‘Bewegen op verwijzing’ is een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven met de steun van de Vlaamse overheid. “Zittende inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico worden door de huisarts doorverwezen”, schetst schepen Frans Lefevre (CD&V) de werkwijze. “Die coach maakt een beweegplan op maat. Dagelijks naar het werk fietsen of een wekelijks dans- of zwemuurtje kan al een verschil maken. De inwoner krijgt maximum zeven uur individuele begeleiding. Dat kost vijf euro voor een kwartier individuele les of één euro in groep. Personen krijgen extra korting als ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.”

De beweegcoaches zijn Joke Battel en Björn Ringoot. “Bewegen moet vooral plezier zijn en als dat zo is wordt het al snel een dagelijkse gewoonte”, zegt Joke. “We willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.”

Info: www.bewegenopverwijzing.be. Bij het OCMW van Nieuwpoort is Jolien Depondt het aanspreekpunt. Haar kan je bereiken op 058 22 38 20 of jolien.depondt@nieuwpoort.be.