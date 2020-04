Gsm en smartphone gestolen op onbewaakt moment Bart Boterman

24 april 2020

16u02 0 Nieuwpoort Een inwoner uit Nieuwpoort deed aangifte bij de politie nadat zijn gsm en portefeuille donderdagavond gestolen werden.

Het slachtoffer was met de fiets en had de tweewieler rond 18 uur eventjes achtergelaten in de Kustweg, nabij het Koning Albert I-monument in Nieuwpoort. Bij terugkomst, twintig minuten later, was de portefeuille en gsm verdwenen uit de fietstas.