Grote zoekactie naar twee vermiste duikers op Belgisch-Franse grens Mathias Mariën

15 september 2019

16u37 160 Nieuwpoort Op de grens van Frankrijk en België is momenteel een grote zoekactie aan de gang op zee. Twee duikers die vertrokken uit Nieuwpoort zijn sinds enkele uren vermist. “We zoeken nog door tot zonsondergang. Ook de reddingshelikopter wordt ingezet”, zegt het MRCC.

Over de omstandigheden is momenteel nog niet veel duidelijkheid. “Onze prioriteit ligt bij het vinden van de duikers”, laat het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende weten. Duikers van het leger zullen omstreeks 18.45 uur samen met enkele sportduikers nog verder zoeken. Volgens de eerste berichten zou het duo vertrokken zijn uit Nieuwpoort en gaat het om recreatieve sportduikers. Door de stroming zullen de duikers wellicht richting Belgische wateren afdrijven, waardoor het reddingscentrum in Oostende de zoekactie coördineert. Verschillende reddingsboten zijn op zoek, net als de NH-90. Mogelijk gaat het - zeker gezien de vertrekplaats - om twee Belgische duikers, maar dat kan vooralsnog niet bevestigd worden.