Grote mazoutvlek op Spaarbekken intussen grotendeels verdampt Bart Boterman

10 september 2020

10u31 2 Nieuwpoort De brandweer was woensdag een lange tijd in de weer om een brandstoflaag op het spaarbekken in Nieuwpoort te verwijderen. “Het ging om een vlek van een honderdtal meter lang en een tiental meter breed”, zegt postoverste Richard Vandenabeele van de brandweer van Nieuwpoort.

De pompiers gingen met een bootje te water en spoten detergent over de brandstoflaag. “Dit dient om het verdampingsproces te versnellen. Toen we bijna klaar waren daarmee, zagen we opnieuw een brandstofvlek opduiken. Samen met de scheepvaartpolitie zijn we op zoek gegaan naar de bron, maar uiteindelijk is die niet gevonden”, zegt Richard Vandenabeele. Volgens hem gaat het niet om een grote hoeveelheid brandstof.

“Een liter gelekte brandstof kan al snel een grote vlek veroorzaken op het wateroppervlak, weliswaar een microscopisch dunne laag. Donderdagmorgen bleek de brandstofvlek grotendeels verdwenen, verdampt dus. Het milieu zal uiteindelijk niet al te veel schade hebben geleden. Mocht dit olie zijn geweest, was dat een ander verhaal. Dan blijft heel wat smurrie achter en was het probleem veel groter geweest. Maar dat is dus niet geval”, besluit Vandenabeele.