Grootschalige verkeersactie met politie en belastingdienst in de westkust Bart Boterman

20 februari 2020

18u32 0 Nieuwpoort De verkeersdienst van de Politie Westkust en de Vlaamse Belastingdienst hielden donderdag een grootschalige verkeersactie met focus op zwaar vervoer. De actie vond beurtelings plaats in de Kinderlaan in Nieuwpoort, de Toekomstlaan in Wulpen, de Veurnestraat in De Panne en de Astridlaan in Nieuwpoort.

Er werden 1.433 nummerplaten gescand. “Dankzij het scansysteem konden ze zien welke voertuigen geseind staan en welke voertuigen geen verkeersbelasting betaalden. De actie leverde 1.940,52 euro aan achterstallige verkeersbelastingen op, verdeeld over acht voertuigen. De politie Westkust nam ook 8 ademtesten af, niemand bleek onder invloed”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust.

Daarnaast had een bestuurder geen rijbewijs op zak, een andere was niet in orde met de wetgeving rond bezoldigd personenvervoer, een bestuurder pleegde een inbreuk op de regels rond zwaar vervoer, twee personen droegen geen gordel, een bestuurder gebruikte zijn gsm achter het stuur, een voertuig was niet op orde met de verzekering en een voertuig was niet gekeurd. Allen kregen een proces-verbaal en mogelijk een boete.