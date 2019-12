Grijze zeehond lokt heel wat kijklustigen op het strand Bart Boterman

13u13 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort-Bad ter hoogte van het Kerkplein spoelde zondag rond 16 uur een grijze zeehond aan. De belangstelling van de voorbij wandelende menigte was groot. Ook de brandweer werd verwittigd omdat het dier mogelijk gewond was.

Dat bleek niet het geval. Het dier was aan het uitrusten en de brandweer besloot om de zeehond te laten liggen. Het dier zou meedrijven in zee wanneer het opnieuw vloed werd. Wandelaars bleven op veilige afstand. Dat een zeehond uitrust op het strand is geen zeldzaam fenomeen, maar afstand houden is ten stelligste aangewezen. Een zeehondenbeet kan zware infecties veroorzaken.