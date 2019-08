Gratis naar Westfront Nieuwpoort? Dat kan met museumpas GUS

22 augustus 2019

09u52 0 Nieuwpoort Het bezoekerscentrum Westfront onder het Albert I-monument in Nieuwpoort aanvaardt nu ook de Museumpas. Daarmee kan je gratis genieten van wat Westfront te bieden heeft.

En dat is heel wat. De vaste collectie belicht de onderwaterzetting in 1914, maar er zijn ook tijdelijke tentoonstellingen. Momenteel loopt de fototentoonstelling met beelden van Michiel Hendryckx. Bovenop het monument heb je een panorama over de stad en haven. Wat moet je doen om gratis binnen te kunnen? Koop een Museumpas van 50 euro per persoon. Met die pas kun je dan gratis naar één van de 160 Belgische musea die meedoen waaronder dus ook Westfront. “De Museumpas werd vorig najaar gelanceerd. Ons baliepersoneel kreeg vaak de vraag of ook wij die pas aanvaardden”, motiveert cultuurschepen Ann Gheeraert (CD&V). Nog nieuw is het gezinsticket. Families met twee volwassenen en maximum drie kinderen genieten van het voordeeltarief van 19 euro, normaal is dat tien euro duurder. Een laatste nieuwigheid is de link ‘beoordeel je bezoek’ op de website www.westfrontnieuwpoort.be.