Goed nieuws voor automobilisten: kruispunten op de Albert I-laan open tijdens kerstvakantie GUS

06 december 2019

10u21 0 Nieuwpoort De heraanleg van de Albert I-laan tussen Nieuwpoort-Stad en -Bad hebben al een paar keer stevige verkeershinder teweeggebracht. Het stadsbestuur anticipeert daar nu op door de kruispunten op die weg open te stellen van 19 december tot en met 6 januari.

“Op het kruispunt Victorlaan – Albert I-laan plaatst de aannemer tot 19 december straatkolken, boordstenen en giet hij asfalt”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Op het kruispunt Louisweg – Albert I-laan wordt gewerkt aan de nutsleidingen. Dat punt zullen we tegen de kerstvakantie verharden. We verwachten veel volk tussen Kerst en Nieuwjaar. Om die reden willen we de belangrijke verbinding tussen de zee en het centrum openstellen.”

“Bij Ysara staat een winterhut en op het Marktplein kijken we uit naar Vrolijk Nieuwpoort. Vanaf 6 januari zullen we het kruispunt Louisweg – Albert I-laan weer afsluiten voor het verkeer van de Simliwijk. Hetzelfde geldt voor het verkeer naar Nieuwpoort-Stad. Zo kan de aannemer de riolerings- en wegenwerken vervolgen. Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar – Stad moet vanaf 6 januari opnieuw omrijden via de Kinderlaan. Voor het plaatselijke verkeer zal een dubbele rijrichting gelden. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door. Het kruispunt Victorlaan – Albert I-laan blijft na de kerstperiode wel open. Tegen de zomervakantie moeten alle werken aan die weg achter de rug zijn”, aldus de burgemeester.