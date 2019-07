Gloednieuw restaurant op vakantiedomein Floreal is open, en iedereen is welkom GUS

11 juli 2019

10u40 10 Nieuwpoort Resto@C is de naam van het restaurant in het Nieuwpoortse vakantiedomein Floreal. Het vervangt het restaurant op het vakantiedomein dat in een ander gebouw was gevestigd. Vanaf morgenavond kan je er op vrijdag genieten van de Soirée d’été.

Floreal is een vakantiedomein met 62 studio’s en 78 appartementen, goed voor alles samen 660 bedden. De klanten zijn divers: van seminaries over zeeklassen tot seniorengroepen en particuliere gasten. Op de site staan twee gebouwen en het restaurant is nu ondergebracht in het hoofdgebouw. “Onze klanten moesten zich vroeger steeds verplaatsen naar een ander gebouw om te eten in het restaurant”, zegt sitemanager Cindy Soetaert. “Met Resto@C is alles ondergebracht in één gebouw. Het nieuwe restaurant is groot genoeg voor 160 eters. We bieden de traditionele keuken aan. Tijdens de zomer en paasvakantie genieten de gasten van de buffetten. Ook wie hier niet logeert, is welkom. Er is een speeltuin met springkastelen aan het terras. Buiten de schoolvakanties gebruiken we het restaurant voor onze groepen, als feestzaal en voor de gastronomische weekends. Het is dus geen zaak waar je à la carte kan eten. Gezien het om een verhuis van het restaurant gaat, hoefden we geen extra medewerkers aan te werven. Resto@C hebben we ingericht op de plaats waar vroeger onze grootste vergaderzaal was alsook een feestzaaltje. Daarnaast hebben we de bistro uitgebreid met 40 zitplaatsen. Daarvoor hebben we een stuk van het terras ingenomen. Dit najaar zullen we ook de grootkeuken verhuizen naar het hoofdgebouw. Wat er in de plaats komt na de verhuis van de grootkeuken weten we nog niet.”

Vanaf morgen vindt er in de Floreal elke vrijdagavond Soirée d’été plaats en dat tot en met 16 augustus. Vanaf 20.30 uur kan je genieten van een zomerse cocktail op zwoele beats.