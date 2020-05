Gewonde bonte specht gered op de koer van politiekantoor in Nieuwpoort Bart Boterman

13u41 2 Nieuwpoort Vanuit het politiekantoor van politie Westkust in de Langestraat in Nieuwpoort kwam maandagmorgen hartverwarmend nieuws. Op de koer werd rond 9 uur een gewonde bonte specht gered. Het dier herstelt momenteel in het Vogelopvangcentrum in Oostende.

De politie heeft immers ook een hart voor dieren en contacteerde Luc David van de Natuurwerkgroep De Kerkuil. Die kon het diertje vangen. “De grote bonte specht, echt een mooi exemplaar, was gewond aan de vleugels. Ik heb het dier overgebracht naar het Vogelopvangcentrum in Oostende en hoop dat het beestje snel zal herstellen”, zegt Luc David. Ook de politie duimt mee. “We bedanken graag onze collega’s van de wijkdienst Nieuwpoort en Luc David voor het redden van de grote bonte specht. We hopen dat de vogel snel weer kan vliegen”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.