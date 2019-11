Exclusief voor abonnees Gewezen cafébazin Charlotte Malesis schrijft abortus van zich af in eerste boek GUS

14 november 2019

09u24 4 Nieuwpoort In 2002 koos Charlotte Malesis (47) uit Nieuwpoort bewust voor abortus. “Mijn kind mocht niet opgroeien in de gevaarlijke situatie waarin ik toen leefde met een schizofrene partner. Tot op vandaag ben ik ervan overtuigd dat het de juiste beslissing is geweest”, zegt Charlotte die die fase in haar leven letterlijk van zich heeft afgeschreven in haar eerste boek ‘Hij, ik en het beest’.

Bijna vijf jaar runde Charlotte in Nieuwpoort-Stad café De Sportwereld maar vorig jaar stopte ze ermee. “Ik had nood aan een nieuwe invulling in mijn leven. Dag en nacht heb ik gewerkt, het was tijd voor iets anders”, zegt ze daarover. En dat ‘anders’ werd schrijven. Het resultaat is ‘Hij, ik en het beest’. Een boek dat beklijft.

