Gewapende man (33) verschanst zich in woning in Nieuwpoort, politie omsingelt huis en kan hem overmeesteren Bart Boterman

12 augustus 2020

10u05 10 Nieuwpoort In de Stuiverwijk in Nieuwpoort heeft een man (33) zich dinsdagavond gewapend verschanst in zijn woning. De politie werd massaal opgeroepen en in bijstand gevraagd. Uiteindelijk is de man zélf naar buiten gekomen. Een brandweerman schrok hevig toen hij plots een wapen op zich gericht kreeg.

De politie kreeg rond 21.20 uur een telefoontje van een vrouw die meldde dat haar partner zichzelf iets aan wilde doen en zich opsloot in zijn kamer. Ze sprak ook van intrafamiliale moeilijkheden. Toen de politie, de brandweer en een ziekenwagen aankwamen en aanbelden, was er initieel niet veel te merken van enige oproer. De moeder van de man deed na een tijdje open. De politie ging naar boven, maar de man wou zijn slaapkamerdeur niet openen. Een brandweerman kon goed op hem inpraten en intussen ging de politie opnieuw naar beneden om de gemoederen te bedaren.

Massale versterking

Plots kwam de man echter naar de gang, gewapend met een handgeweer. Hij had immers twee airsoftwapens liggen in zijn slaapkamer, maar de hulpdiensten en politie wisten toen nog niet dat het om zogenoemde ‘babyguns’ ging om plastic bolletjes mee af te vuren. De brandweerman die op hem in probeerde te praten, vluchtte naar beneden. “Er is dan inderdaad veel politie richting de Stuiverwijk gereden als versterking. De woning werd omsingeld. Daarom is enige oproer ontstaan in de buurt”, reageert Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust.

Wapens naar buiten gegooid

De man dreigde ook door de deur te schieten indien de politie hem kwam halen. “Uiteindelijk heeft de man zich overgegeven na onderhandelingen. Hij gooide de twee wapens naar buiten, waarop bleek dat het om airsoftgeweren ging. De man is uiteindelijk naar buiten gekomen en ter plaatse overmeesterd. Er was wel nog sprake van enige weerspannigheid”, voegt Deburchgraeve toe. De 33-jarige man uit Nieuwpoort werd gearresteerd. Voorlopig is nog niet duidelijk of het parket hem al dan niet voor de onderzoeksrechter zal voorleiden. De man kampt met psychologische problemen.