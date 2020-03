Georgiër aangehouden die voor 20.000 euro inktcartridges buit maakte in West-Vlaamse Colruytfilialen Bart Boterman

06 maart 2020

17u17 0 Nieuwpoort Een Georgiër die eerder deze week op heterdaad werd betrapt op diefstal in een Colruyt in de politiezone Westkust is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man zou intussen een twintigtal diefstallen in Colruytfilialen hebben toegegeven, ter waarde van maar liefst 20.000 euro.

De winkeldief was uit op inktcartridges van HP. Volgens het parket van Veurne kon hij daarmee in tal van West-Vlaamse filialen van de supermarktketen ongemerkt voorbij de kassa passeren. Tot begin deze week toen hij op heterdaad werd betrapt aan de westkust. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachte nog voor andere gelijkaardige feiten in aanmerking komt.