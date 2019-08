Genieten van beiaardmuziek op verplaatsing GUS

13 augustus 2019

18u35 0 Nieuwpoort Nu zater- en zondag gaat de Nieuwpoortse stadsbeiaardier Els Debevere op tournee door Nieuwpoort-Bad. Ze doet dat op een mobiele beiaard.

Zaterdag hoor je haar op de Zeedijk om 11, 14 en 16 uur. Zondag weerklinken de klokken tussen 10 en 13 uur bij de Sint-Bernarduskerk en tussen 14 en 17 uur langs de Havenpromenade. Op een oplegger hangen de klokken aan een metalen constructie. Els zit er tussenin op haar klavier te tokkelen. Kom en geniet van dit uitzonderlijk optreden.

Ook in de thuishaven van Els, de OLV-kerk op het Marktplein in Nieuwpoort, kan je genieten van beiaardmuziek. Elke woensdagavond om 20 uur start het luisterspel. Woensdag 14 augustus hoor je de Deen Povl Christian Baslev. Op 28 augustus zijn Ann Lommelen en Dina Verheyden aan de beurt. Op de andere woensdagen speelt Els zelf. Het slotconcert vindt op 11 september plaats. Op de begane grond in de beiaardtoren is een luisterplaats ingericht met stoelen. Voor de woensdagconcerten kan je om 19 uur meedoen aan de gratis, ludieke wandeltocht ‘De klokkenluiders van Nieuwpoort’. Info: 058 79 50 00 of cultuur@nieuwpoort.be.