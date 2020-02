Geen terrassen meer op parkeerplaatsen in Albert I-laan GUS

03 februari 2020

09u21 0 Poll Mogen er terrassen op parkeerplaatsen bij de horeca in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad Ja

Nee Ja 100%

Nee 0% Nieuwpoort Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verbiedt het plaatsen van terrassen bij de horecazaken in de Albert I-laan in Nieuwpoort. Oppositiepartij PRO is daarmee niet akkoord. “Iets verbieden wat al jaren mocht zonder voor een alternatief te zorgen vinden we niet kunnen”, haalt Nicolas Vermote uit.

“Vanaf de paasvakantie tot eind oktober waren er gemiddeld 35 tot 40 terrassen die op parkeerplaatsen werden gezet in de Albert I-laan”, schetst Nicolas. “Nu wordt dat zomaar afgeschaft zonder een alternatief. Wij pleiten voor het behoud van die terrassen als er veiligheidsafspraken worden gemaakt. Die extra terrassen zorgen voor inkomsten en werkgelegenheid. Het stadsbestuur is bovendien niet rechtlijnig. In de Albert I-laan wordt het verboden, in de Langestraat niet. Ons voorstel is dat Nieuwpoort de Albert I-laan overneemt van AWV.”

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) kan niet ingaan op dat voorstel. “AWV heeft die weg nodig als doorgang van de kustbaan. Het is geen optie dat wij dat stuk weg overnemen. Ik zal de verantwoordelijkheid niet nemen om terrassen op parkeervakken te blijven toestaan mits het verhoogde veiligheidsrisico. We zullen wel onderzoeken of we eventueel extra terrasruimte kunnen creëren door de plantvakken weg te nemen. Uiteraard moet er wel een voldoende breed voetpad overblijven.”