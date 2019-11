Geen nachtwinkels in de Nieuwpoortse, commerciële kernen GUS

13 november 2019

10u40 3 Nieuwpoort De gemeenteraad van Nieuwpoort keurde een reglement goed voor nachtwinkels, cbd-shops en private bureaus voor telecommunicatie. Zo’n reglement bestond nog niet. Het stadsbestuur verkiest daghandel.

“Er staan nu een paar panden leeg en we willen vermijden dat die ingepalmd worden door nachtwinkels. Vandaar dit nieuwe reglement”, duidt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We leggen de focus op daghandel. In het reglement nemen we, op aanraden van de lokale politie Westkust, de cbd-shops mee op. Vaak gaat dit type handelszaak gepaard met de verstoring van de openbare orde en dat willen we uiteraard vermijden.”

Momenteel zijn er in Nieuwpoort twee nachtwinkels en geen cbd-shops. Voor de bestaande nachtwinkels geldt een uitdoofbeleid.

Inhoud

“Nachtwinkels mogen open zijn tot 1 uur en op vrij- en zaterdag tot 3 uur”, overloopt de burgemeester de inhoud van het reglement. “Wanneer iemand een nieuwe nachtwinkel wilt openen, dan moet hij een vestigingsvergunning aanvragen. We geven geen vergunning aan een nachtwinkel als die zich wil vestigen in de Marktstraat, de Albert I-laan van de Elisalaan tot de Kinderlaan, de Oostendestraat en de Langestraat. De nachtwinkels moeten ook op minimum een halve kilometer van elkaar zijn gevestigd. De bestaande nachtwinkels moeten een uitbatingsvergunning aanvragen. Cbd-shops en private bureaus voor telecommunicatie moeten zowel een vestigings- als een uitbatingsvergunning aanvragen. Ook die zaken laten we niet toe in de Marktstraat, de Albert I-laan van de Elisa- tot de Kinderlaan, de Oostende- en Langestraat. Wie de voorwaarden overtreedt, riskeert een administratieve geldboete van maximum 250 euro, een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting.”

De voltallige gemeenteraad vond het een goed reglement en keurde het goed. Voor PRO mag de zone in Nieuwpoort-Bad iets ruimer. Voor N-VA mag er een opstartbelasting worden ingevoerd voor dat soort zaken. Vlaams Belang, die naar eigen zeggen tegen nachtwinkels is omdat ze criminaliteit aantrekken, vond het een goed reglement.