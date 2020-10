Geen dag maar wel een maand van de garnaal in Nieuwpoort Gudrun Steen

01 oktober 2020

09u39 3 Nieuwpoort Omdat er op één Dag van de Garnaal te veel volk komt, spreidt Nieuwpoort het evenement over de hele maand oktober. Vzw Promovis ondersteunt het project dat bulkt van de activiteiten en initiatieven. Check zeker de pocketgids die vanaf vandaag 1 oktober beschikbaar is bij de toeristische dienst.

“De voorbije weken voerden onze vissers dagelijks bijna een ton garnalen aan. Het seizoen is volop bezig en loopt tot en met november”, schetst schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&v) het belang van de garnaal voor de Nieuwpoortse vismijn. “Onze vismijn haalt meer dan de helft van haar globale omzet uit het laatste half jaar. De garnaal is verantwoordelijk voor een kwart van de totale omzet. Het diertje verdient dus de nodige aandacht.”

Kalender

Elke zaterdag van oktober kan je luisteren naar het garnalenverhaal ‘Van boord tot bord’. Uiteraard staat ook een proeverij op het menu. Elke zondag demonstreren de leden van de Spanjaardbank hoe je garnalen kan vangen in het ondiepe zeewater op het strand bij de Barkentijn. Verschillende Nieuwpoortse chefs serveren een extra portie garnalen bij hun gerechten. Ze zijn gebundeld in een gids die bij de toeristische dienst verkrijgbaar is. Zaterdag 17 oktober tot slot kan je meewandelen langs de vloedlijn terwijl de avond vanaf 18.30 uur valt. Check www.visit-nieuwpoort.be voor alle praktische informatie en om je in te schrijven.