Geen afval op de grond? Dan krijg je een gadget GUS

03 oktober 2019

12u50 0 Nieuwpoort De handhavingsweek is volop bezig. Zowel Nieuwpoort als De Panne belonen mensen die hun afval op de juiste manier achter laten. In Nieuwpoort ligt het accent op zwerfvuil, in De Panne op sigarettenpeuken.

Afval naast de ondergrondse containers, het komt in Nieuwpoort nog steeds voor. Daarom zullen de hele week medewerkers van verschillende stadsdiensten de baan optrekken om te controleren. Doe je het goed, dan krijg je een gadget of kopje koffie. Overtreders krijgen een mondelinge verwittiging maar blijven ze het verkeerd doen dan riskeren ze een boete van 25 tot 250 euro. Tijdens de handhavingsweek ligt het accent op bewustmaking. Tot slot worden ook de huisvuilzakken gecheckt. Niet-reglementaire krijgen een sticker. Die mensen krijgen dan één dag de tijd om de nodige maatregels te nemen. Daarnaast lanceert Nieuwpoort een wedstrijd. Wie een foto doorstuurt die het afvalprobleem op een ludieke manier aankaart of die toont hoe het wel moet, maakt kans op een filmpas. Foto’s kan je mailen naar communicatie@nieuwpoort.be. Je moet wel snel zijn want morgenavond vrijdag wordt de wedstrijd al afgesloten.

In De Panne leggen ze het accent op de peuken maar uiteraard blijft de aandacht ook naar het sluikstorten gaan. Wie zijn steentje bijdraagt tot een proper De Panne krijgt een gadget.