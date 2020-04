Gat gebrand in vloer van uitkijkpost langs havengeul, wellicht door sigaret Bart Boterman

07 april 2020

12u12 0 Nieuwpoort De brandweer van Nieuwpoort is maandag rond 13.30 uur uitgerukt naar de uitkijkpost op de Robert Orlentpromenade langs de havengeul, voor rookontwikkeling.

Bij aankomst van de pompiers bleek dat er een gat in de vloer van de eerste verdieping was gebrand. De oorzaak is allicht door een niet gedoofde sigaret die er werd weggegooid. De brandweer had het zaakje snel onder controle. De houten vloer zal wel hersteld moeten worden.