Frituur ‘t Puntzakje krijgt inbreker over de vloer, buit miniem Bart Boterman

13 juli 2020

15u46 3 Nieuwpoort In de Franslaan in Nieuwpoort is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in frituur en brasserie ‘t Puntzakje.

De toegangsdeur werd geforceerd met een koevoet. De kassa-inhoud bleek gestolen, maar er zat amper twintig euro in. Er stonden nog twee kluizen in de zaak, maar die bleven evenwel onaangeroerd. Er werd wel nog een portefeuille gestolen. De politie is een onderzoek gestart.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden nog twee inbraakpogingen gepleegd, al raakten de dieven niet binnen. Het ging om handelszaken in de Franslaan en de Albert I-laan. Ook toen werd een koevoet gebruikt.