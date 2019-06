Franse ‘zeecowboy’ na 13e overtreding op zee: 1.600 euro boete wegens bruuskeren baggerschip Jelle Houwen

21 juni 2019

12u30 0 Nieuwpoort Cowboys die zich misdragen op de weg komen dagelijks voor in de politierechtbank, maar dat een man die zich als een cowboy op zee gedraagt voor een rechter moet verschijnen is uitzonderlijk. In de correctionele rechtbank van Veurne stond een 22-jarige man uit Duinkerke terecht voor roekeloos vaargedrag op zee in Nieuwpoort. Hij liep zijn 13e overtreding op wegens zijn vaargedrag en kreeg 1.600 euro boete.

A.T. is eigenaar van een vrij groot vissersvaartuig met een lengte van 12 meter. Vorig jaar was hij in Nieuwpoort gaan vissen toen hij terug wou aanmeren in de haven. Net op dat moment voer echter een kolos van een baggerschip uit. Ofwel moet de schipper dan wachten tot het baggerschip uitgevaren is ofwel mag hij het schip aan de linkerzijde passeren. Groot was dan ook de verbazing van de kapitein van het baggerschip toen de visser plots de zee voor het baggerschip kruiste en zich haastte om nog aan de rechterkant voorbij te varen. Het kwam ei zo na tot een botsing waarbij de kapitein nooit de tijd zou hebben gehad om een noodmanoeuvre uit te voeren. Hij bracht onmiddellijk de maritieme autoriteiten op de hoogte maar die waren zelf getuige van het tafereel. Via de scheepvaartradio wilden ze op twee frequenties contact opnemen met de roekeloze visser maar die bleek afgestemd te zijn op een andere frequentie, wat verboden is. De verbolgen kapitein diende na het incident klacht in bij de autoriteiten. De Onderzoeksraad voor de Scheepvaart onderzoekt het incident en kan de A.T. een tuchtsanctie opleggen. Die kan bestaan in een tijdelijk vaarverbod of een administratie geldboete. Maar ook het parket besloot hem te vervolgen. “We spreken hier van een zeecowboy die al gekend is voor een 12-tal overtredingen”, sprak de procureur. “Het is hoog tijd om hem eens een krachtig signaal te geven dat dit gedrag niet kan”. De advocaat van de jonge Fransman vroeg echter de vrijspraak omdat volgend hem eerst de tuchtprocedure moest afgewacht worden maar de rechter verwierp dit. Nog opvallend: gisteren nog maar de dienst Zeevisserij een nieuwe melding van een overtreding van de man: hij zette op zee 3 kilometer ver netten uit voor de visvangst maar deed dat zonder de verplichte boeien. Hij riskeert een nieuwe vervolging.