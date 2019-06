Foorkramers krijgen 12.000 euro boete na val van arbeider bij afbraak reuzenrad Roue de Paris Siebe De Voogt

12 juni 2019

12u24 0 Nieuwpoort Twee foorkramers, één Nederlander en één man uit Destelbergen, hebben in de Brugse rechtbank boetes tot 12.000 euro gekregen, deels met uitstel, voor een arbeidsongeval op de Zeedijk in Nieuwpoort. Bij de afbraak van het reuzenrad viel een Nederlandse arbeider 2,5 jaar geleden vier meter naar beneden. Hij raakte zwaargewond. Ook een collega deelde in de klappen.

Voorbijgangers konden op 6 september 2016 de hallucinante beelden van het ongeval op de Zeedijk in Nieuwpoort vastleggen. Op verschillende filmpjes was te zien hoe twee arbeiders metershoog boven de grond aan het reuzenrad Roue De Paris slingerden: het grootste mobiele reuzenrad van Europa. Plots brak een stalen kabel doormidden. Een 30-jarige Nederlander viel vier meter naar beneden en werd met zware verwondingen aan zijn heup en ribben naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn collega, een 33-jarige Roemeen, raakte lichtgewond.

Losse kabels

Het arbeidsauditoraat stelde meteen een onderzoek in naar de omstandigheden van het spectaculaire ongeval. “De afbraakwerken werden uitgevoerd met behulp van een speciaal rek met vier kabels”, sprak de arbeidsauditeur. “De afbraak was halfweg toen het resterende deel in beweging kwam. De twee arbeiders werden weggekatapulteerd. Een deskundige stelde vast dat de stekker van de verlichting in het reuzenrad niet mooi in de houder was geplaatst. De stekker raakte tussen de kabel en het kabelwiel, waardoor de kabel uit het wiel werd gelicht. De drie andere kabels konden de druk niet meer houden en schoten los. Bij een tweede controle ontdekten we dat de moeren waarmee de kabels waren vastgemaakt niet goed vast zaten.”

Gebrekkig veiligheidsbeleid

Volgens het arbeidsauditoraat hadden de twee foorkramers die verantwoordelijk waren voor het rad geen enkel beleid rond veiligheid. “Hun materiaal voldeed niet en de slachtoffers verklaarden zelf dat ze nooit instructies kregen rond de veiligheid bij de afbraakwerken. De arbeiders waren puur van het toeval afhankelijk.” Ook de Brugse strafrechter oordeelde woensdagmorgen dat het veiligheidsbeleid van de foorkramers ernstige gebreken vertoonde. “Ze zorgden er niet voor dat hun materiaal aangepast was aan het uit te voeren werk en namen niet de nodige maatregelen bij het demonteren van het rad. De slachtoffers kregen bovendien geen aangepaste opleiding en onvoldoende instructies rond de instructies van hun werk.”

R.B. (37) uit Destelbergen, één van de foorkramers, werd in 2007 en 2015 al veroordeeld voor arbeidsongevallen op zijn attracties. De man kreeg woensdag 12.000 euro boete, waarvan hij de helft effectief moet betalen. Zijn Nederlandse collega werd veroordeeld tot een geldboete van 7.200 euro, waarvan 4.800 met uitstel. Beiden geven hun arbeiders naar eigen zeggen voortaan wél een opleiding rond veilig werken in de hoogte.