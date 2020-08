Flitspaal in brand gestoken in Nieuwpoort, politie start onderzoek Bart Boterman

07 augustus 2020

16u41 3 Nieuwpoort Op het kruispunt van de Kinderlaan en Victorlaan in Nieuwpoort, aan de grens met grondgebied Oostduinkerke, is donderdagnacht een flitspaal in brand gestoken. Dat gebeurde met behulp van autobanden, die onder de flitspaal werden gelegd en in brand gestoken zijn.

Volgens de politie Westkust belden getuigen van op het nabijgelegen vakantiepark de brandweer, toen ze rond 3 uur ‘s nachts hevig geknetter hoorden en zagen hoe een flitspaal in brand stond. Toen politie en brandweer aankwamen, merkten ze meteen dat het om brandstichting ging. Onderaan de flitspaal lagen drie brandende autobanden. Het vuur was snel onder controle, maar de flitspaal is onherstelbaar beschadigd.

Ook de verkeerslichten bleken defect gezien die op het zelfde elektriciteitscircuit aangesloten waren. Daarom was er af en toe hinder. De politie moest even het verkeer in goede banen leiden, maar in principe gelden dan de normale verkeersregels van op een kruispunt. Intussen zijn de verkeerslichten opnieuw operationeel. Er is een onderzoek opgestart naar de brandstichter(s).