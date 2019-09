Flat onbewoonbaar door hevige keukenbrand: bewoners zitten nietsvermoedend elders iets te drinken Bart Boterman

19 september 2019

12u30 0 Nieuwpoort Een huurappartement in de Albert I-laan in Nieuwpoort is onbewoonbaar na een hevige brand donderdagvoormiddag. Het vuur ontstond iets voor 11 uur aan een elektrische kookplaat in de keuken, terwijl de bewoners niet thuis waren.

De bewoners waren iets gaan drinken toen het vuur ontstond. “De noodcentrale werd verwittigd door een voorbijganger die een rookpluim zag ontsnappen uit de woning. Bij aankomst van de brandweer was de brand al hevig aan het woeden en er was al een venster aan diggelen gesprongen door de hitte. De brandweer forceerde de toegangsdeur, want er was niemand aanwezig in het appartement”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek.

“De brand was vrij snel onder controle, maar de brand- en rookschade is groot. Het appartement is onbewoonbaar verklaard. De andere flats in het gebouw bleven gevrijwaard”, aldus Kristof Louagie.

De brandweerposten Nieuwpoort, Koksijde en Oostduinkerke hielpen mee aan de operatie. Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en noodplanningsambtenaar Barbara Wyseure van stad Nieuwpoort kwamen zich van de situatie vergewissen. “Er is noodopvang aangeboden aan de bewoners, maar ze hebben besloten in te trekken bij familie. Slachtofferhulp van de politie Westkust staat hen bij”, zegt Barbara Wyseure.

De oorzaak ligt volgens politie en brandweer bij een elektrisch fornuis. Mogelijk gaat het om een kortsluiting of bleef het fornuis per ongeluk aan staan toen de bewoners iets gaan drinken waren.