Fietsster (17) naar ziekenhuis na aanrijding Bart Boterman

16 augustus 2019

15u35 0 Nieuwpoort In de Kokstraat in Nieuwpoort is donderdag om 15.15 uur een 17-jarige fietsster aangereden door een voertuig.

De jonge vrouw uit Diksmuide werd met de ziekenwagen naar AZ West in Veurne overgebracht. Ze had een gekneusde heup en pols. De tegenpartij was een bestuurder van 61 uit Koksijde.