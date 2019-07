Fietsroutes, escaperoom en expo rond portretkunstenaar Vigor Boucquet GUS

03 juli 2019

10u29 0 Nieuwpoort Nieuwpoort en Veurne doen mee aan het kunstproject Vlaamse Meesters in Situ. Ze zetten deze zomer Vigor Boucquet in de kijker die precies vier eeuwen terug werd geboren in Veurne.

Vlaamse Meesters in Situ is een organisatie van het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Het wijst tot eind september de weg naar verborgen artistieke parels in de grote Vlaamse kunststeden maar ook in de kleinere stadjes zoals Veurne en Nieuwpoort. Beide steden kozen voor Vigor Boucquet als rode draad. De barokschilder werd in 1619 geboren. In de OLV-kerk in Nieuwpoort-Bad hangt ‘Het oordeel van Cambyses’. Veurne zet ‘Christus wast met zijn bloed de zielen uit het vagevuur vrij’ in de Sint-Walburgakerk. In Wulveringem kan je ‘Jezus te gast bij Simon met Maria-Magdalena’ bewonderen van Boucquets tijdgenoot Jan van Reyn.

Zelfs een escaperoom

Je kan die werken niet alleen passief bewonderen maar er is ook een activiteitenprogramma uitgewerkt. Zo kan je bij de toeristische diensten een Pelgrimsboek van de Vlaamse Meesters in Situ kopen. De stickers om daarin te kleven kan je verzamelen door de verschillende sites te bezoeken. Daarnaast is de catalogus Overmeesterd beschikbaar. Tussen Nieuwpoort en Veurne zijn twee fietsroutes van 44 en 77 kilometer uitgestippeld. Kunstenaarsgroep Het Zonnepalet heeft nog een aparte stadswandeling uitgetekend in Veurne waarbij het de Vlaamse meesters in detail toelicht. Ook leuk is de escaperoom die tijdelijk is ingericht in het stad- en landshuis in Veurne. In een half uur tijd moet je zien te ontsnappen uit het schildersatelier van Boucquet. Deelnameprijs is vijf euro per speler. Nieuwpoort koppelt er zijn culturele project ‘Zomer vol kunst’ aan. Liefst tien verschillende expo’s staan in de zomervakantie op het programma. Zaterdag 20 juli is het uitkijken naar de kunstmarkt.