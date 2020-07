Fietsers mogen opnieuw op de Zeedijk van Nieuwpoort rijden Gudrun Steen

07 juli 2020

11u27 8 Nieuwpoort Fietsers mogen in Nieuwpoort opnieuw op de Zeedijk rijden. Ook grote gocarts zijn er opnieuw welkom De signalisatie wordt aangepast. Langs de Orlentpromenade blijft het fietsverbod wel van kracht.

“Na een grondige evaluatie van het circulatieplan hebben we beslist om fietsers en gezinnen op grote gocarts opnieuw op de Zeedijk toe te laten”, duidt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Ze volgen de aangegeven wandelrichtingen. We vragen hen wel uit te kijken voor voetgangers en horecapersoneel dat van en naar de terrassen wandelt in het midden van de Zeedijk. De Frans- en Albert I-laan behouden we als alternatieve fietsroutes. Op verscheidene plaatsen, zoals de zijstraten van de Zeedijk, hebben we extra fietsenstalling geplaatst.”

De situatie langs de Havengeulpromenade blijft ongewijzigd. “Daar zijn enkel wandelaars welkom. Stap je naar de zee, dan gebruik je het houten deel. Keer je terug, dan neem je het pad met de rode klinkersteentjes. Neem je de veerdienst, dan moet je verplicht een mondmasker dragen. Als je met de fiets van de boot komt, wandel je tot aan het centrum Ysara en van daar mag je opnieuw op de fiets springen", aldus Geert Vanden Broucke.