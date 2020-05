Fietser (21) zwaargewond na aanrijding door bestuurder onder invloed van alcohol Bart Boterman

10u50 2 Nieuwpoort In de Dienstweg Havengeul in Nieuwpoort is donderdagavond rond 18.40 uur een fietser (21) zwaargewond geraakt door een aanrijding met een personenwagen. De bestuurder van de auto legde een positieve ademtest af.

De fietser werd opgeschept en kwam op de motorkap terecht. Volgens de politie was de impact zwaar, gezien de motorkap werd ingedeukt en de achteruitkijkspiegel van de wagen afbrak. Het slachtoffer, een jongeman (21) uit Gent, bleef initieel roerloos liggen. De ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was bij bewustzijn maar liep een zware hersenschudding op. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de wagen, een 30-jarige man uit Veurne, had gedronken. De politie bevestigt dat hij een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.