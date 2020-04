Exclusief voor abonnees Fatima (32) werd verkracht, kreeg 20 messteken en moest verzen uit dodengebed voorlezen, haar ex staat nu voor rechter: “Als hij ooit vrijkomt, wordt het haar dood” Bart Boterman

24 april 2020

06u06 1 Nieuwpoort De man die zijn ex-vrouw Fatima L. (32) uit Nieuwpoort urenlang brutaal verkrachtte, probeerde te vermoorden met 20 messteken en haar intussen verzen van het dodengebed uit de Koran liet opzeggen, moest zich donderdagmorgen voor de correctionele rechtbank van Doornik verantwoorden. Het openbaar ministerie eiste minstens 10 jaar cel. “Mijn cliënte heeft deze moordpoging als bij wonder overleefd maar is getraumatiseerd voor het leven. Als deze man ooit vrij komt, wordt het haar dood. Hij komt uit jihadistische milieus en gelooft niet in de rechtsstaat”, zegt haar advocaat Alain Coulier.

De feiten deden zich voor in de nacht van 1 op 2 oktober 2017 op de Zeedijk in Koksijde, waar Fatima L. op dat moment een appartement huurde. Ze was toen al anderhalf jaar gescheiden van haar ex Mohammed E.W. (32) uit Brussel omdat ze naar eigen zeggen werd opgesloten, verkracht en mishandeld. Ze was in 2008 uitgehuwelijkt vanuit Marokko. Sinds de scheiding verhuisde ze verschillende keren opdat hij haar niet zou vinden. Maar toch was hij er opnieuw in geslaagd haar adres te achterhalen. Hij wou zogezegd het hoederecht over de vier kinderen bespreken. Maar wat volgde, is uitermate gruwelijk.

