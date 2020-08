Expo ‘Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918’ opent dan toch, op 1 november Gudrun Steen

04 augustus 2020

09u53 3 Nieuwpoort Vanaf 1 november kan je de tentoonstelling over het leven van Juul Filliaert alsnog bezoeken. De geplande opening op 9 mei viel in het water, want door de lockdown moest het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort de deuren sluiten.

Juul Filliaert leefde van 1890 tot 1948. Kleinzoon Luc (57) uit Nieuwpoort heeft de familiegeschiedenis gebundeld in een tentoonstelling en een publicatie. “Mijn grootvader was redactiesecretaris van het frontblad De Belgische Standaard. Hij deelde sociale en culturele initiatieven met de frontsoldaten.” In de tentoonstelling kan je in het persoonlijke archief van Filliaert duiken. Dat bestaat uit documenten en kunst van frontschilders. Het geeft een unieke kijk op de Eerste Wereldoorlog. Het boek dat aan de tentoonstelling is verbonden zal voor 24,99 euro verkrijgbaar zijn in het bezoekerscentrum en bij de toeristische dienst.

Foto’s van Michiel Hendryckx

Het bezoekerscentrum Westfront is nu al open op reservatie. Er is een vast parcours uitgestippeld. Het dragen van een mondmasker is verplicht. De interactieve schermen mag je niet met de hand bedienen. Aan het onthaal krijg je een touchscreenpen.

De tijdelijke tentoonstelling ‘Oorlog aan zee’ met foto’s van Michiel Hendryckx is verlengd tot begin september. Meer informatie vind je hier .