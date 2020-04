Exclusief voor abonnees Exit KSV Nieuwpoort, het einde

van een mooie club Fons Roets

15 april 2020

17u49 2 Voetbal KSV Nieuwpoort heeft de jongste twee seizoenen een mooi verhaal geschreven, bekroond met twee promoties. Eerst pakte de kustploeg de titel in derde provinciale en afgelopen seizoen moest SVN nipt onderdoen voor SV Diksmuide. Als tweede van de reeks mag de club toch promoveren naar eerste provinciale. Het feestje gaat echter niet door. Voorzitter Alex Verberckmoes en gerechtigd correspondent, Mario Callewaert, staken de strijd en stoppen hun activiteiten. Dat betekent het einde van de club, het einde van stamnummer 151.

"Ik ben vijf jaar voorzitter en samen met mijn hard werkend bestuur, ben ik erin geslaagd om de club weer gezond te maken”, vertelt Alex Verberckmoes. “Het sportstadion van Nieuwpoort, met twee kunstgrasvelden, was aantrekkelijk voor stages van binnen- en buitenlandse ploegen. Onze promotie naar tweede provinciale was een stunt. Afgelopen seizoen gingen we de titelstrijd aan met SV Diksmuide in tweede provinciale. De competitie werd vroegtijdig afgebroken en als tweede van de reeks promoveren we naar de hoogste provinciale reeks. Sportief mag je van een succes spreken, maar organisatorisch hebben we het al sedert vorig jaar heel moeilijk.”

“De stad heeft de club aangeklaagd bij de rechtbank wegens achterstallige huurgelden voor de terreinen en de kantine. We kregen ook verbod om met onze twaalf jeugdploegen te trainen op het tweede kunstgrasveld en toernooien te organiseren. Alle voorstellen tot open communicatie werden afgewimpeld en de stad bleef ons de sportsubsidies schuldig. Verder werken werd steeds moeilijker.”

“Ik kon de spelersgroep motiveren om verder te strijden voor de promotie. De toekomst van de club werd in vraag gesteld. Heel die polemiek heeft er voor gezorgd dat alle kernspelers begin 2020 al voor een andere club kozen en dat bijna alle jeugdspelers vertrokken zijn. De promotie is binnen, maar de club is een lege doos geworden.”



Het einde

Door het vroegtijdig stopzetten van de competitie zijn er de jongste weken geen contacten meer geweest met de stad en na rijp beraad hebben voorzitter Alex Verberckmoes en gerechtigd correspondent Mario Callewaert besloten hun clubactiviteiten stil te leggen.

Bijkomende stijgers

Als het einde van KSV Nieuwpoort op 11 mei bevestigd blijft, komt er een bijkomende stijger (ploeg met de meeste punten na de competitie) uit tweede (SV Meulebeke), derde (Emelgem-Kachtem) en vierde provinciale (Waregem B).

Voorzitter Walter Lava van de BVB West-Vlaanderen, wil nog niet vooruitlopen op de feiten en noemt nog geen namen van clubs, die eventueel nog kunnen promoveren. Hij wist wel te melden dat drie clubs (Ledegem, Vlamertinge en Wevelgem) naar het BAS stappen om te protesteren tegen de gevolgen van het voortijdig stopzetten van de competitie in West-Vlaanderen.