Even opschudding op de zeedijk door brandalarm Bart Boterman

12 augustus 2020

14u28 1 Nieuwpoort Op de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad ontstond woensdag rond 12.20 uur enige opschudding doordat de brandweer in volle vaart kwam aangereden tot bij een appartementsgebouw. Het automatisch brandalarm was in werking getreden.

Gezien er niemand aanwezig was, dienden de pompiers nog te wachten op de syndicus van het gebouw, die met zich ter plaatse repte de sleutel. Eens binnen bleek er weinig aan de hand. Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek, bleek het te gaan om een rookmelder die niet naar behoren functioneerde en in alarm sloeg. Er was echter geen rook te bespeuren in het gebouw, bleek ook uit metingen.