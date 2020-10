Even een ommetje nodig als je provinciaal fietspad Frontzate gebruikt Gudrun Steen

07 oktober 2020

06u54 0 Nieuwpoort Deze week start de provincie met onderhoudswerken op het fietspad Frontzate tussen de Ramskapellestraat en de Hemmestraat in Nieuwpoort.

De werken kaderen in de structurele onderhoudswerken die de provincie regelmatig laat uitvoeren op haar groene assen. Op het stuk in Ramskapelle bij Nieuwpoort krijgt de verharding van het fietspad een nieuwe bovenlaag zodat het fietscomfort verhoogt. Hoe lang de werken precies zullen duren hangt af van het weer. Eens de verharding er ligt, zal het pad nog steeds niet toegankelijk. De ondergrond moet voldoende tijd hebben om uit te harden. De provincie mikt op eind oktober. Tot zo lang is het stuk fietspad tussen de Ramskapelle- en Hemmestraat niet toegankelijk. Fietsers en wandelaars volgen een omleiding. De provincie laat weten dat het dit jaar geen verdere onderhoudswerken uitvoert aan de Frontzate.