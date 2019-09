Ereschepen Antoon Van Hooreweghe wordt zaterdag begraven GUS

11 september 2019

14u06 0 Nieuwpoort Antoon Van Hooreweghe (90) uit Nieuwpoort is overleden en wordt komende zaterdag in de Sint-Bernarduskerk begraven. Hij was een tijdlang schepen in Nieuwpoort en heeft een loopbaan in het onderwijs achter de rug.

Antoon was getrouwd met Godlief Van Overstraeten en was vader van zeven kinderen. Hij was afkomstig van Knesselare, maar woonde al sinds 1958 in Nieuwpoort. In 1994 deed hij voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezing mee op de lijst van de toenmalige CVP. Hij had meteen stemmen genoeg voor de functie van eerste schepen. Hij was bevoegd voor cultuur, toerisme, jumelage, visserij, seniorenbeleid, jachthavens en patrimoniumbeheer. Tweeënhalf jaar was hij schepen. Daarna bleef hij als raadslid zetelen tot eind 2006. Vervolgens maakte hij de overstap naar de OCMW-raad. In maart 2014 kreeg hij de titel van ereschepen. Dat was niet zijn enige titel. Daarnaast was hij eredirecteur van het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort, erevoorzitter van de kerkfabriek Sint-Bernardus Nieuwpoort-Bad, gewezen directeur van de Vrije Visserijschool Nieuwpoort en gewezen leraar Sint-Andreas Brugge. Tot slot was hij actief in het verenigingsleven. Hij hield ervan mensen samen te brengen en startte in Nieuwpoort-Bad een seniorenvereniging.

Antoon wordt zaterdag om 10.30 uur begraven in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad. Bij uitvaarcentrum Cornelis in Veurne kan je hem een laatste groet brengen.