Er beter uitzien en gezonder leven, het kan volgens dermatoloog die er boek over schreef GUS

03 juli 2019

07u50 0 Nieuwpoort Steven Devos (45) uit Nieuwpoort is beroepshalve dermatoloog. Vanuit die kennis pende hij zijn eerste boek ‘Flexibel dieet en krachttraining’ voor. “Er beter uitzien en gezonder leven, het kan als je de juiste methode vindt voor jouw lichaam”, zegt Steven.

“Dit boek is mijn levensverhaal, mijn hobby, mijn passie en overlapt sterk met mijn werk”, geeft Steven mee. “Fitness gaat over een mooi lichaam en over gezondheid. Bij dermatologie is het vaak ook zo. Dermatologie gaat over huidziekten maar ook over schoonheid en esthetiek. Veel mensen stellen mij vragen over hun gewicht en afvallen. Met mijn kennis over fitness, krachtsport, voeding, dieet en supplementen begon ik een folder te schrijven voor de patiënten. Ik ben echter blijven schrijven tot dit boek van 300 bladzijden klaar was.”

Steven woonde zijn hele leven in Oostende waar hij als zelfstandig dermatoloog een privépraktijk heeft. Eén voormiddag per week heeft hij zitdag in zijn huis in Nieuwpoort waar hij ondertussen al negen jaar woont. Hoe begin je nu aan een gezonder leven? “Concentreer je niet op een eindeloze cardiovasculaire training zoals joggen of de hometrainer alleen maar om af te vallen. Wil je gewicht verliezen door te sporten, kies dan voor krachttraining en spieropbouw”, somt Steven op. “Start geen dieet dat je op lange termijn niet kan volhouden. Geen maaltijdshakes dus maar andere goede dagelijkse gewoontes zodat je daarbuiten flexibel kan zijn met je dieet. Hoeveel je eet is belangrijker dan wat je eet. Je kan afvallen door louter junkfood te eten als dat kleine porties zijn. Elke dag een menu van een hamburgerketen, goed voor zo’n 1200 calorieën, kan als je daarbuiten niets meer eet. Anderzijds kan je ook bijkomen door te veel gezonde ingrediënten te eten zoals rijst en groenten.” Het boek ‘Flexibel dieet en krachttraining’ werd voorgesteld in de Standaard Boekhandel in Nieuwpoort waar het ook verkrijgbaar is. Het kost 31 euro.