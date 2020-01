Elfde duin-strand-poldertocht voor mount- en handbikers komt eraan GUS

23 januari 2020

11u42 0 Nieuwpoort Zondag 2 februari vindt de jaarlijkse duin-strand-poldertocht voor mountainbike en handbike plaats in Nieuwpoort.

Dit jaar speelt het bezoekerscentrum Westfront een centrale rol langs het parcours. Start en aankomst blijven in het stedelijke sportpark. Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 30, 35, 47 en 58 kilometer. Langs de langere afstanden zijn er twee bevoorradingsposten. Nieuw is dat het kortste traject toegankelijk is voor gezinnen. De sportdienst wil zo zijn succesvolle evenement een familiale touch geven. Op het kortste parcours zijn er meer asfaltwegen opgenomen. De meer geoefende fietsers zullen zich op de langere afstanden kunnen uitleven in de duinen en op het strand. Starten kan tussen 8 en 12 uur. Handbikers vertrekken tussen 9.30 en 12 uur. Deelnemen kost vier of vijf euro afhankelijk of je een startvergunning hebt. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis mee fietsen. Inschrijven kan bij de sportdienst op 058 23 75 40 of sport@nieuwpoort.be. De Jeanne Panne Bikers zetten mee hun schouders onder de organisatie.