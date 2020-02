Eerste ****hotel van Nieuwpoort TOERISME VLAANDEREN BELOONT BIJNA 100-JARIGE COSMOPOLITE GUS

08 februari 2020

07u09 5 Nieuwpoort Het eerste viersterrenhotel in Nieuwpoort is een feit. De primeur mogen Diana Karapetian (39) en haar team van Hotel Cosmopolite - dat bijna een eeuw bestaat - op hun naam schrijven. "We zien de onderscheiding als een mijlpaal, maar onze kamerprijzen zullen niet stijgen door die vierde ster."

Diana Karapetian is geboren in Jerevan, de hoofdstad van Armenië. In 1994 kwam ze met haar ouders en zus aan in België, waarbij ze zich snel aanpaste en de taal leerde. Sinds 2003 is ze zaakvoerster van hotel Cosmopolite in de Albert I-laan. "In 2018 nam ik na afloop van mijn huwelijk het hotel over van mijn voormalige schoonouders en ex-echtgenoot. Ik ben dankbaar voor die kans. Ik draaide toen al vijftien jaar mee in de zaak en heb bijna alle geledingen doorlopen."

Alle kamers vernieuwd

"Sinds de overname heb ik onophoudelijk geïnvesteerd. Alle 130 kamers zijn vernieuwd. De laatste fase was de opknapbeurt van 23 oudere kamers naar moderne slaapvertrekken en suites. Ik startte ook Bar Caprice met een uitgelezen drankkaart, een cigar lounge waar je geconditioneerde sigaren uit onze humidor (aangepaste bewaarkist, red.) kan degusteren en een enomatic-wijnsysteem waaruit je verschillende wijnen per glas in diverse formaten en prijzen kan proeven. Toerisme Vlaanderen heeft die inzet nu beloond met vier sterren. Tot voor kort hadden we een drie sterren 'superior'-kwalificatie."

Hotel Cosmopolite werd gebouwd in 1922. Net na de Tweede Wereldoorlog kochten Jan Legein en Clara Goossens, de ouders van Diana's vroegere schoonmoeder Jacqueline Legein, het hotel. Het toeristisch seizoen liep in die tijd van mei tot september. In de winter sloten de deuren, want er waren toch geen toeristen. In 1965 nam Jacqueline de zaak over met haar man Ronald Tourlousse. Ze hebben hard gewerkt en bouwden het uit tot een bloeiend vakantiehotel.

"Het restaurant van toen heb ik recent omgevormd tot Bar Caprice. Brasserie Carroussel heb ik behouden", zegt Diana Karapetian. "We zijn het hele jaar door zeven dagen op zeven open. Ons publiek is heel divers: van families tot koppels en zakenmensen. Voor die laatste doelgroep beschikt ons hotel over verscheidene seminarie-, vergader- en congresruimtes. Er is ook een wellness die we privé verhuren. Samen met mijn team van 40 werknemers en de steun van mijn huidige man en kinderen wil ik het hotel verder laten groeien. We behouden de gastvrije service tegen dezelfde prijzen. Onze gasten moeten zich hier thuis voelen. De kamers zijn allemaal vernieuwd, nu werken we verder aan onze website. We kijken alvast uit naar de honderdste verjaardag in 2022. We zullen die zeker met de nodige luister vieren."

Info: www.cosmopolite.be