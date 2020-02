Een record: restaurant De Roos in tien dagen tijd volledig verbouwd GUS

02 februari 2020

10u50 0 Nieuwpoort Restaurant De Roos langs de Kaai in Nieuwpoort is terug open. Na tien dagen intensief verbouwen kunnen de klanten genieten van de culinaire geneugten aangeboden door Steve en Natacha in een modern en sfeervol interieur.

Steve D’Hoedt (46) en Natacha Vandamme (44) vernieuwden tien jaar geleden al eens het interieur van restaurant De Roos. “Hoog tijd om dat opnieuw te doen maar veel tijd was er niet”, zegt Steve. “Met een team aannemers uit de regio zijn we erin geslaagd om de make-over in tien dagen te realiseren. We zijn fier op het resultaat. De klanten geven we meer comfort omdat we de tafels en stoelen helemaal anders hebben gezet. Zo hebben we een groter ruimtegevoel gecreëerd zonder de intimiteit aan tafel uit het oog te verliezen. Ook voor ons personeel is het efficiënter werken zo. Het volledige interieur hebben we gestript. We kozen voor zachte, warme tinten met veel hout. De duurzame LED-verlichting zorgt voor de nodige sfeer. Zelfs de menukaart en de website staken in een nieuw kleedje. De wijnkaart hebben we uitgebreid met meer wijnen van buiten Frankrijk. We hopen dat onze klanten in de liefdevolle februarimaand nog meer zullen genieten van onze Valentijnssuggestiemenu.”

De Roos bestaat meer dan honderd jaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een café waar gasten genoten van garnaal en droogvis aan de toog. Sinds de zomer van 2008 staan Steve en Natacha aan het roer. Een professioneel filmpje van de verbouwingswerken kan je vanaf 20 februari zien op de sociale media van De Roos. Het is gemaakt door Jari Delaye uit Oostduinkerke.

Info: www.restaurantderoos.be.