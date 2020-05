Een ontploffing? Schip in nood? Schietoefeningen maken wandelaars ongerust: hulpdiensten verwittigd over ontploffingen en schepen in nood Bart Boterman

26 mei 2020

13u43 2 Nieuwpoort Op de legerbasis van Lombardsijde zijn sinds dinsdagmorgen zeewaartse schietoefeningen aan de gang en dat maakt heel wat wandelaars en buurtbewoners ongerust. Enerzijds weet niemand waar de luide knallen vandaan komen en denkt men aan ontploffingen, anderzijds denken mensen dat er vuurpijlen worden afgeschoten vanop een schip in nood, gezien de rookvorming.

Kapitein Dries Boodts van het MRCC, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende, bevestigt die ongerustheid onder de bevolking. “Er zijn heel wat oproepen binnengekomen door wandelaars. Mensen zien een witte rookpluim op zee en denken dat het om een vuurpijl gaat, wat kan wijzen op een schip in nood. Vuurpijlen scheiden echter roodkleurige rook af. Het gaat dus om zeewaartse schietoefeningen vanop de legerbasis in Lombardsijde. Er is geen sprake van een noodsituatie”, zegt Boodts.

Hetzelfde verhaal bij de lokale politie van Middelkerke. “We kregen vandaag (dinsdag, red.) al heel wat telefoontjes van mensen die denken dat er ontploffingen gebeuren in de buurt. Dat gebeurt wel vaker bij schietoefeningen”, bevestigt korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. Door de oefeningen is een stuk zee en strand, recht tegenover het militair domein, eveneens verboden terrein voor scheepvaartverkeer en wandelaars. Op zee is immers een target geplaatst waarop wordt geschoten. Defensie bevestigt de schietoefeningen van schietsector SN (Sierra November) op de militaire basis. Dergelijke oefeningen vinden meermaals per jaar plaats. Meer informatie daaromtrent, vindt u via deze link van Defensie.