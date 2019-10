Een mooie meid op het menu? Westtoer en provincie promoten lokale Noordzeevis in nieuwe campagne ‘Zee van Smaak’ GUS

02 oktober 2019

15u58 4 Nieuwpoort Er zwemt meer in de Noordzee dan tong, pladijs en kabeljauw. Een vijftigtal kustchefs kunnen volgend jaar een opleidingstraject volgen om de minder bekende vissoorten uit de Noordzee te leren kennen. Daarnaast plannen Westtoer en de provincie een mediacampagne want ook mooie meid, hondshaai en steenbolk passen perfect op het vismenu.

“We moeten leren eten wat de visser vangt.” Dat zegt topkok Filip Claeys van het Brugse tweesterrenrestaurant De Jonkman en een van de oprichters van Northseachefs, een organisatie die chefs in Vlaanderen, Wallonië en Nederland groepeert die zich engageert om met Noordzeevis aan de slag te gaan. Filip is een van de vier coaches die in het voorjaar van volgend jaar vijftig kustchefs zal begeleiden en dat samen met hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “De deelnemers ontdekken het volledige vissersverhaal: van de visvangst tot de veiling en het koken met minder bekende vissoorten zoals hondshaai, rode poon of mooie meid. “Iedereen heeft de mond vol van ecologie. Wat we op ons bord leggen, heeft daar ook veel mee te maken. In onze Noordzee zwemmen een vijftigtal vissoorten die we perfect in de keuken kunnen verwerken. Toen ik tien jaar geleden die minder bekende soorten op de menukaart van mijn restaurant plaatste, verloor ik veertig procent van mijn klanten. Ik zette door en ondertussen is de consument er klaar voor. Ambacht en kwaliteit, daarmee overtuigen wij en daarvoor staan ook onze vissers.”

Creatief aan de slag

De chef-koks van het Nieuwpoortse Food Front, het culinaire evenement dat dit jaar op 24 november in de vismijn plaatsvindt, juichen het project toe. “Zeebaars met de lijn gevangen, dat is een van de specialiteiten van de Nieuwpoortse vismijn. Ik werk er graag mee en onze klanten zijn er verlekkerd op”, aldus Wibo Lemmens van De Wasserette. Mattias Maertens van Mbistro pikt in: “Ik combineer minder bekende soorten met wat onze gasten al kennen om het toegankelijker te maken. Een jus van strandkrabbetjes is een voorbeeld van wat hij uit de Noordzeevis haalt.”

Media

Het opleidingstraject voor de eerste vijftig ingeschreven kustchefs is gratis. Daarnaast lanceren Westtoer en de provincie een mediacampagne. “’De Zee van Smaak’-krant bevat een getuigenissen over het belang van de lokale visserij en zijn producten”, zegt directeur Stefaan Gheysen van Westtoer. “We verdelen dat in heel het land met een oplage van 160.000 exemplaren. In oktober komt er op de televisiezenders Eén en Canvas een promofilmpje over de Noordzee met West-Vlaming Sebastien Dewaele in de hoofdrol. Tot slot zetten we de Noordzeevis in de kijker tijdens een spot op Radio 2 en tijdens het radioprogramma De Madammen.” De campagne loopt over twee jaar en kost 300.000 euro. Meer info op www.zeevansmaak.be.